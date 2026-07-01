Elle était une fois. Ou 2, ou 3 – Lamécourt (60) – Festival Contes d’Automne, Salle de l’école – Grande Rue – 60600 Lamécourt, Lamécourt

Informations pratiques

Elle était une fois. Ou 2, ou 3 – Lamécourt (60) – Festival Contes d’Automne Vendredi 20 novembre, 19h00 Salle de l’école – Grande Rue – 60600 Lamécourt Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-20T19:00:00+01:00 – 2026-11-20T20:30:00+01:00

Fin : 2026-11-20T19:00:00+01:00 – 2026-11-20T20:30:00+01:00

Elle était une fois. Ou 2, ou 3

Trois récits de vie, entremêlés de chants traditionnels et de contes posés sur une musique improvisée.

Ce spectacle conté en musique est né d’une grosse colère !

Celle d’une conteuse issue d’une lignée de femmes grâce à qui elle a pu, et peut encore, planter ses racines dans une force héréditaire. Campées dans son passé, elles ont permis que sa voix se libère. Celle d’une conteuse qui en a eu assez d’entendre dire des horreurs à propos des contes traditionnels par des gens qui n’y connaissent rien.

Au cours de cette séance, Nadine Demarey, sur sa voie de conteuse de tradition orale, invite à se demander : Qui sont les femmes dans les contes ? Le titre est, évidemment inspiré par le poème de Jacques Prévert « Pourquoi pas Elle ? ».

« C’est en écoutant ma mère évoquer son enfance et sa jeunesse que la conteuse, en moi, s’est éveillée. J’ai été, et je suis encore, pétrie par les vies des femmes de ma famille, qu’elles m’aient précédée ou que je les aie mises au monde. Ces récits, je les porte en moi avec, en écho, la féminitude, la vie et la mort, le fil de l’existence, la transmission et le silence. » N. Demarey

Public adultes et adolescents à partir de 12 ans

Durée : 1h25

Conception, récits, chants : Nadine DEMAREY

Musique : Philippe CARPENTIER

Accompagnement artistique : Patrick FISCHMANN

Salle de l’école – Grande Rue – 60600 Lamécourt 60600 Lamécourt Lamécourt 60600 Oise Hauts-de-France

Trois récits de vie, entremêlés de chants traditionnels et de contes posés sur une musique improvisée. Contes Récits de vie

Mélanie Cravero