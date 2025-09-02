Elles avant nous Noyon

Elles avant nous

Place Aristide Briand Noyon Oise

Tarif : 12 – 12 – 16 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06 20:30:00

fin : 2026-03-06

Date(s) :

2026-03-06

Théâtre | Dès 15 ans | Compagnie Grenier neuf

Partout au monde, entre 15 et 25 ans, on rêve sa vie. On regarde, on observe, on s’étonne, on se tâte, on se cherche. À Mayotte les jeunes femmes vivent cet âge avec une intensité particulière. Trois brillantes comédiennes de Mayotte et des Comores, résidant désormais en métropole, donnent voix à ces femmes et mettent en lumière, leurs combats, leur ténacité, leur fureur de vivre, mais aussi leur intelligence et l’humour nécessaires pour affronter des contextes difficiles. Entre un ancrage à la culture musulmane et une appartenance à la République Française avec la modernité qui en découle, ces jeunes Mahoraises trouvent leur propre chemin.

Info + Dès 19h30, profitez d’une vente de livres proposée par la Librairie Livres Enchantés !

Réservation https://billetterie.noyon.fr/

Place Aristide Briand Noyon 60400 Oise Hauts-de-France +33 3 44 93 28 20 theatre-accueil@noyon.fr

English :

Theater | From 15 years old | Compagnie Grenier neuf

Everywhere in the world, between the ages of 15 and 25, we dream our lives away. We watch, we observe, we wonder, we test, we seek. In Mayotte, young women experience this age with particular intensity. Three brilliant actresses from Mayotte and the Comoros, now living in mainland France, give voice to these women, highlighting their struggles, their tenacity, their fury for life, but also their intelligence and the humor needed to face up to difficult circumstances. Between their roots in Muslim culture and their membership of the French Republic, with its attendant modernity, these young Mahorais women are finding their own way.

Info + From 7:30 pm, enjoy a book sale offered by Librairie Livres Enchantés!

Booking: https://billetterie.noyon.fr/

German :

Theater | Ab 15 Jahren | Compagnie Grenier neuf

Überall auf der Welt, zwischen 15 und 25 Jahren, träumt man von seinem Leben. Man schaut, man beobachtet, man staunt, man tastet sich vor, man sucht sich. In Mayotte erleben die jungen Frauen dieses Alter mit besonderer Intensität. Drei brillante Schauspielerinnen aus Mayotte und von den Komoren, die inzwischen im Mutterland leben, geben diesen Frauen eine Stimme und beleuchten ihre Kämpfe, ihre Zähigkeit, ihren Lebenswillen, aber auch ihre Intelligenz und ihren Humor, die notwendig sind, um mit schwierigen Umständen fertig zu werden. Zwischen der Verankerung in der muslimischen Kultur und der Zugehörigkeit zur Französischen Republik mit der daraus resultierenden Modernität finden diese jungen Mahoreanerinnen ihren eigenen Weg.

Info + Ab 19.30 Uhr findet ein Buchverkauf der Buchhandlung Livres Enchantés statt!

Reservierung: https://billetterie.noyon.fr/

Italiano :

Teatro | Da 15 anni | Compagnie Grenier neuf

Ovunque nel mondo, tra i 15 e i 25 anni, le persone sognano la loro vita. Si guarda, si osserva, ci si interroga, si sperimenta, si cerca. A Mayotte, le giovani donne vivono questa età con particolare intensità. Tre brillanti attrici di Mayotte e delle Comore, ora residenti nella Francia continentale, danno voce a queste donne e mettono in luce le loro lotte, la loro tenacia, il loro entusiasmo per la vita, ma anche la loro intelligenza e l’umorismo necessario per affrontare le situazioni difficili. Tra le radici nella cultura musulmana e l’appartenenza alla Repubblica francese, con tutta la modernità che ne consegue, queste giovani donne mahorais stanno trovando la loro strada.

Extra info: Dalle 19.30, approfittate della vendita di libri organizzata dalla Librairie Livres Enchantés!

Prenotazioni: https://billetterie.noyon.fr/

Espanol :

Teatro | A partir de 15 años | Compagnie Grenier neuf

En todas partes del mundo, entre los 15 y los 25 años, la gente sueña con su vida. Miramos, observamos, nos preguntamos, nos ponemos a prueba, nos buscamos. En Mayotte, las jóvenes viven esta edad con especial intensidad. Tres brillantes actrices de Mayotte y las Comoras, que ahora viven en la Francia continental, dan voz a estas mujeres y ponen de relieve sus luchas, su tenacidad, su afán por la vida, pero también su inteligencia y el humor necesarios para afrontar situaciones difíciles. Entre sus raíces en la cultura musulmana y su pertenencia a la República Francesa, con toda la modernidad que ello conlleva, estas jóvenes mahoresas encuentran su propio camino.

Información complementaria: A partir de las 19.30 h, aproveche la venta de libros organizada por la Librairie Livres Enchantés

Reservas: https://billetterie.noyon.fr/

