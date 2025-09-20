Elles improvisent Saint-Amand-Montrond

Elles improvisent Saint-Amand-Montrond vendredi 30 janvier 2026.

Elles improvisent

3 rue Hôtel Dieu Saint-Amand-Montrond Cher

Tarif : 14 – 14 – EUR

14

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-01-30

fin : 2026-01-30

Date(s) :

2026-01-30

Théâtre d’improvisation

Tout public

Durée 1h

Jeanne et Julie se donnent comme défi de réaliser, à deux, en une heure de temps, une nouvelle création spontanée et éphémère. Si une pièce totalement improvisée peut donner lieu à de nombreuses attentes, elles nous démontrent chaque soir que cet espace de jeu devient un théâtre absolu, sans limite. En improvisation, l’inspiration vient du public. Ici, elles s’affranchissent de toutes contraintes. Toujours complices, elles s’inspirent de leurs humeurs, de leurs joies et de leurs peines dans l’instant présent autant dire que tout est possible. 14 .

3 rue Hôtel Dieu Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 96 48 36 carrosserie.mesnier@wanadoo.fr

English :

Improv theater

All audiences

Duration 1 hour

German :

Improvisationstheater

Für alle Altersgruppen

Dauer 1 Std

Italiano :

Improvvisazione teatrale

Tutti i pubblici

Durata 1 ora

Espanol :

Teatro de improvisación

Todos los públicos

Duración 1 hora

