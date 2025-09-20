Elles improvisent Saint-Amand-Montrond
Elles improvisent Saint-Amand-Montrond vendredi 30 janvier 2026.
Elles improvisent
3 rue Hôtel Dieu Saint-Amand-Montrond Cher
Tarif : 14 – 14 – EUR
14
Tarif de base plein tarif
Début : Vendredi 2026-01-30
fin : 2026-01-30
2026-01-30
Théâtre d’improvisation
Tout public
Durée 1h
Jeanne et Julie se donnent comme défi de réaliser, à deux, en une heure de temps, une nouvelle création spontanée et éphémère. Si une pièce totalement improvisée peut donner lieu à de nombreuses attentes, elles nous démontrent chaque soir que cet espace de jeu devient un théâtre absolu, sans limite. En improvisation, l’inspiration vient du public. Ici, elles s’affranchissent de toutes contraintes. Toujours complices, elles s’inspirent de leurs humeurs, de leurs joies et de leurs peines dans l’instant présent autant dire que tout est possible. 14 .
3 rue Hôtel Dieu Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 96 48 36 carrosserie.mesnier@wanadoo.fr
English :
Improv theater
All audiences
Duration 1 hour
German :
Improvisationstheater
Für alle Altersgruppen
Dauer 1 Std
Italiano :
Improvvisazione teatrale
Tutti i pubblici
Durata 1 ora
Espanol :
Teatro de improvisación
Todos los públicos
Duración 1 hora
