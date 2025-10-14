ELLE(S) – Julie Uteau Théâtre Artisse Bordeaux

ELLE(S) – Julie Uteau 14 et 28 mars 2026 Théâtre Artisse Gironde

Prix libre (à partir de 15€)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-14T20:30:00+01:00 – 2026-03-14T21:30:00+01:00

Fin : 2026-03-28T20:30:00+01:00 – 2026-03-28T21:30:00+01:00

« Tantôt naïves, drôles, caustiques ou révoltées, des femmes se racontent. Elles attendent, espèrent, rêvent l’homme de leur vie. Quelquefois le quotidien les a salement meurtries. Mais elles ne perdent ni l’humour, ni la vitalité. Chaque portrait renferme en lui un concentré d’humanité. »

À partir des textes de Gérard Levoyer, Julie Uteau incarne une galerie de femmes. De la femme au foyer à la femme fatale, tour à tour naïves, blessées ou combatives.

Dans une mise en scène épurée d’Ana Maria, elle se métamorphose à vue, offrant au spectateur un voyage sensible au cœur des multiples visages du féminin.

Mise en scène : Ana Maria Venegas

Théâtre Artisse 29 rue Ausone, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine

Fragments de vies féminines, entre douceur et puissance, combat et résilience. 7 monologues : 7 femmes Seul en scène Bordeaux

