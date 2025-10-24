ELMER FOOD BEAT IN COACH – LE CHABADA Angers

ELMER FOOD BEAT IN COACH Début : 2026-11-28 à 20:30. Tarif : – euros.

AMC PRODUCTIONS PRÉSENTE : ELMER FOOD BEAT IN COACHC’est en 1986 que commença l’aventure…Et depuis, ELMER FOOD BEAT est encore et toujours heureux sur scène !Qui aurait cru que Twistos, Vincent et Manou, très vite rejoints par Kelu et Kalou, puis par grand Lolo, amoureux des filles et de la bonne humeur, seraient encore là en 2026 ?Et oui, cela fait 40 ans, avec des hauts et des bas, des maux et des joies, que le groupe tourne partout en France avec des hits incontournables.2026 sera donc l’année du RE-TOUR d’ELMER FOOD BEAT, pour fêter avec vous les 36 ans de l’album « 30 cm », qu’ils joueront intégralement sur scène, ainsi que tous les autres tubes. Et Kelu, le guitariste historique, les rejoindra dans la tournée. Vous pourrez constater, de visu, qu’EFB c’est fantastique !!!L’artiste support du concert sera le groupe émergent IN COACH, véritable révélation rock locale.Le groupe se forme en 2018 autour de 4 musiciens qui pratiquent un rock musclé avec des riffs qui balancent, une rythmique qui bastonne et du grain dans la voix. C’est un shot d’énergie brute qui vous attend, le groupe aimant communiquer sa bonne humeur et son énergie en Live !

LE CHABADA 56,BD du doyenne 49100 Angers 49