ELMER FOOD BEAT – ROCK SCHOOL BARBEY Bordeaux

ELMER FOOD BEAT Début : 2026-10-09 à 20:30. Tarif : – euros.

ARSENAL PRODUCTIONS PRÉSENTE : ELMER FOOD BEATC’est en 1986 que l’aventure Elmer Food Beat a commencé.Quarante ans plus tard, ils sont toujours là, plus en forme que jamais !Eh oui, 40 ans de carrière, avec près d’un million de disques vendus, des disques d’or et de platine, une Victoire de la Musique, l’Olympia à guichet fermé, et plus de 1000 concerts à travers toute la France.En 2026, place au Re-Tour !Un concert événement pour célébrer les 40 ans du groupe et les 36 ans de leur album culte « 30 cm », qui sera joué en intégralité sur scène.Cerise sur le gâteau : le retour de Kelu, leur camarade de toujours. Le groupe sera à cinq sur scène, comme au bon vieux temps.Attendez-vous à un show pétillant, électrique, sautillant et… romantique.Elmer Food Beat est de retour… toujours heureux sur scène !

ROCK SCHOOL BARBEY 18, cours Barbey 33800 Bordeaux 33