Informations pratiques

Troyes

Elmer Food Beat

La Chapelle Argence Troyes Aube

Tarif : 26 – 26 – 26 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 20:00:00

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

C’est en 1986 que commença l’aventure…Et depuis nous sommes encore et toujours heureux sur scène. Qui aurait cru, lorsqu’à Piriac Sur Mer germa l’idée dans les cerveaux malades de Twistos, Vincent et Manou, très vite rejoint par Kelu et Kalou, puis Grand Lolo, amoureux des filles et de la bonne humeur, qu’on serait encore là en 2026, toujours fringants, souriants et sautillants, toujours énergiques, électriques et romantiques. Eh oui 40 ans !… avec des hauts et des bas, des maux et des joies… près d’un million de disques vendus, l’Olympia à guichet fermé, des disques d’or et de platine, une victoire de la musique, des passages télés et radios en veux-tu en voilà, play-list et compagnie, grâce à notre 30cm de légende……et plus de mille concerts, la scène, la scène, la scène, toujours la scène…

2026 sera donc l’année du Re-Tour d’Elmer Food Beat, toujours heureux sur scène pour fêter, avec vous, notre 40ème anniversaire et les 36 ans du 30cm que l’on jouera intégralement, ainsi que tous nos autres tubes.

Et, cerise sur ce gâteau d’anniversaire, ce sera également le retour de notre camarade Kelu .Et oui, nous serons 5 sur scène pour vous offrir un nouveau show. pétillant, toujours aussi fringuant, souriant, sautillant, énergique, électrique et …romantique. .

La Chapelle Argence Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 40 15 55

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English :

L’événement Elmer Food Beat Troyes a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme Troyes la Champagne