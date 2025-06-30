ELODIE ARNOULD – LE PETIT KURSAAL Besancon

ELODIE ARNOULD Début : 2026-01-22 à 20:00. Tarif : – euros.

LE FESTIVAL DROLEMENT BIEN PRÉSENTE : ELODIE ARNOULDÉLODIE ARNOULDAprès son premier spectacle “Future Grande” et son spectacle événement “Fécondée”, ÉlodieArnould revient avec un troisième spectacle ! De quoi parlera-t-il ? C’est quelque chose qui sedécidera avec le public (en vrai elle en a déjà une petite idée mais elle n’est pas sûre).Jeudi 22 janvier, 20h – Petit KursaalSpectacle non accessible aux moins de 12 ans.RESERVATION PMR : billetterie@ngproductions.fr

LE PETIT KURSAAL 2 Place du Theatre 25000 Besancon 25