Eloïz, Théâtre Alphonse Daudet-Coignières, Coignières

Informations pratiques

Eloïz Vendredi 6 novembre, 20h30 Théâtre Alphonse Daudet-Coignières Yvelines

Tarif B

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-06T20:30:00+01:00 – 2026-11-06T21:30:00+01:00

Fin : 2026-11-06T20:30:00+01:00 – 2026-11-06T21:30:00+01:00

Propulsée sur le devant de la scène avec Hey Bro, écrit et composé à 16 ans, et devenu single de platine, puis confirmée avec Comment tu vas ? (single d’or), Eloïz s’impose comme l’une des voix les plus singulières de la scène française. Son premier album s’est écoulé à 25 000 exemplaires et cumule plus de 100 millions de streams.

En 2025, Eloïz revient avec Les Grands Espaces, un second opus où s’affirme pleinement son identité musicale, entre folk, pop et country. Elle y chante la liberté, la résilience et les émotions brutes. De Song for You, 1er extrait au groove imparable, aux Grands Espaces, Americana ou Bye Bye,l’envie de danser est immédiate, même lorsque les paroles sont plus sombres. Des collaborations avec Florent Pagny et Gaëtan Roussel viennent renforcer l’émotion de ce disque généreux et sincère.

https://www.youtube.com/watch?v=gMaw_p4Sqpw

Théâtre Alphonse Daudet-Coignières 26, rue du Moulin Vent 78310 Coignières Coignières 78310 Yvelines Île-de-France 01 30 62 36 00 https://www.espacealphonsedaudet.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?idstructure=0441&EventId=4023 »}] [{« data »: {« author »: « Elou00efz », « cache_age »: 86400, « description »: « Eloiu0308z – Song for You (Clip officiel)nInclus dans le nouvel album « Les Grands Espaces » disponible : https://eloiz.bfan.link/les-grands-espaces nnAbonnez-vous u00e0 la chau00eene YouTube d’Elou00efz : https://rb.gy/e7nns n nRetrouvez Elou00efz sur :nFacebook : https://www.facebook.com/Eloizmusic nInstagram : https://www.instagram.com/eloizmusic/ nTik Tok : https://www.tiktok.com/@eloizoffnTwitter : https://twitter.com/EloizmusicnnRu00e9alisation & Production : HoBo & MoJo nnu2117 2025 Jo&Conn#Eloiz #Clip #SongForYou », « type »: « video », « title »: « Eloiu0308z – Song for You (Clip officiel) », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/gMaw_p4Sqpw/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=gMaw_p4Sqpw », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCAf-6dL-kSr4FeeZ8M5c4ag », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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chanson et musique Folk

Lisa Miquet