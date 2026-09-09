Informations pratiques

Troyes

Eloïz

Chapelle Argence Troyes Aube

Tarif : 16 – 16 – 16 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-27 20:00:00

fin : 2026-11-27

Date(s) :

2026-11-27

Propulsée sur le devant de la scène avec Hey Bro, écrit et composé à 16 ans, et devenu single de platine, puis confirmée avec Comment tu vas ? (single d’or), Eloïz s’impose comme l’une des voix les plus singulières de la scène française. Son premier album s’est écoulé à 25 000 exemplaires et cumule +100 millions de streams.

Mais qu’est-ce qui peut bien fasciner une Frenchie nordiste de 26 ans dans le mythe des États-Unis au point d’en faire le cœur battant de sa musique ? La réponse tient autant dans les mélodies que dans les symboles. Car au-delà du banjo, des guitares et des violons, c’est une vision celle d’un ailleurs libre et vaste qui l’anime. Comme toute une génération en quête de sens et d’horizons nouveaux, Eloïz a fait des plaines du Far West son territoire d’expression.

En 2025, Eloïz revient avec Les Grands Espaces, un second opus où s’affirme pleinement son identité musicale, entre folk, pop et country. Elle y chante la liberté, la résilience et les émotions brutes. De Song for You, 1er extrait au groove imparable, aux grands espaces , Americana ou Bye Bye, l’envie de danser est immédiate, quand bien même sur des paroles pas toujours apaisées. Des collaborations avec Florent Pagny et Gaëtan Roussel viennent renforcer l’émotion de ce disque généreux et sincère. .

Chapelle Argence Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 40 15 55

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L’événement Eloïz Troyes a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme Troyes la Champagne