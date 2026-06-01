Eltviller Rosentage, Eltville – Rheinufer, Kurfürstliche Burg, Innenstadt, Eltville

Eltviller Rosentage 6 et 7 juin Eltville – Rheinufer, Kurfürstliche Burg, Innenstadt Rheingau-Taunus-Kreis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Les visites guidées et les promenades à travers les jardins historiques de Rosenanlagen et la vieille ville ouvrent de nouvelles perspectives sur la beauté de la ville. Eltville célèbre la reine des fleurs avec un programme agréable et varié pour toute la famille. Lors de la fête annuelle autour de la rose, la ville au bord du Rhin se transforme en une mer de fleurs – des dizaines de milliers de rosiers de plus de 300 variétés différentes offrent un jeu de couleurs et de parfums colorés qui invite à contempler et à découvrir.

Outre l’artisanat et les expériences de shopping, le programme propose également des spécialités culinaires autour de la rose ainsi que de nombreux stands avec des accessoires de jardin, d’intérieur et de mode qui séduisent.

Organisateur : Stadt Eltville am Rhein

Site web : www.eltville.de

Eltville – Rheinufer, Kurfürstliche Burg, Innenstadt 65343 Eltville Eltville 65343 Rheingau-Taunus-Kreis Hessen [{« link »: « http://www.eltville.de/ »}]

Eltville célèbre la reine des fleurs avec un programme pour toute la famille. Artisanat, visites guidées, musique, activités pour enfants et bien plus encore – et invite à profiter de la splendeur des

Rosengaerten Eltville (c) Tourist Information Eltville