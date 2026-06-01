Visite guidée des roses avec le jardinier de la ville, Tourist-Info Eltville, Eltville

Visite guidée des roses avec le jardinier de la ville 6 et 7 juin Tourist-Info Eltville Rheingau-Taunus-Kreis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T17:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T12:30:00+02:00

Le jardinier municipal vous guide à travers la roseraie d’Eltville et vous donne un aperçu passionnant de la diversité des variétés, des soins et de l’importance particulière de la rose pour la ville. Il devient alors évident à quel point les différentes espèces de roses sont variées en termes de croissance, de couleur et de parfum et quelles exigences elles imposent à leur site. Un examen approfondi des parterres révèle les subtiles différences entre les variétés historiques et modernes. En même temps, le lien étroit entre Eltville et la rose devient perceptible comme un élément marquant de l’histoire de la ville, qui donne au jardin de roses son caractère particulier.

Point de rendez-vous : Tourist-Info

Organisatrice :

Tourist-Information Eltville am Rhein

Téléphone : 06123 9098-0

E-mail : touristik@eltville.de

www.eltville.de

Tourist-Info Eltville Burgstr. 1, 65343 Eltville Eltville 65343 Rheingau-Taunus-Kreis Hessen [{« link »: « mailto:touristik@eltville.de »}, {« link »: « http://www.eltville.de »}]

Le jardinier municipal vous guide à travers la roseraie d’Eltville et vous donne un aperçu passionnant de la diversité des variétés, des soins et de l’importance particulière de la rose pour la ville.

Rosengaerten Eltville © Tourist Information Eltville