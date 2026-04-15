Embarquement pour le SEL 61, système d’échange local de biens et de services, Ferme de la Suée, Athis-Val-de-Rouvre

Embarquement pour le SEL 61, système d’échange local de biens et de services Samedi 29 août, 11h00 Ferme de la Suée Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-29T11:00:00+02:00 – 2026-08-29T12:00:00+02:00

Fin : 2026-08-29T11:00:00+02:00 – 2026-08-29T12:00:00+02:00

Ferme de la Suée Notre-Dame-du-Rocher Athis-Val-de-Rouvre 61100 Orne Normandie [{« type »: « email », « value »: « yourteuse@tutanota.com »}]

Accueil pour s’informer et s’inscrire au SEL 61, pour échanger des savoir-faire, se prêter des outils, se rendre des services et tout ce dont vous avez besoin….