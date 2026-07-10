Informations pratiques

Vianne

Embrasement des remparts de Vianne

Boulevard des Remparts Vianne Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 20:00:00

fin : 2026-08-29 00:00:00

Date(s) :

2026-08-29

Le samedi 29 août, la bastide fortifiée de Vianne va s’enflammer avec son traditionnel embrasement des remparts à 23h, précédé d’un repas sur réservation à 20h. .

Boulevard des Remparts Vianne 47230 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 75 15 42

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English : Embrasement des remparts de Vianne

L’événement Embrasement des remparts de Vianne Vianne a été mis à jour le 2026-07-10 par OT de l’Albret