AGENDA · Vianne
Embrasement des remparts de Vianne Vianne
samedi 29 août 2026 · Vianne
Informations pratiques
Vianne
Embrasement des remparts de Vianne
Boulevard des Remparts Vianne Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 20:00:00
fin : 2026-08-29 00:00:00
Date(s) :
2026-08-29
Le samedi 29 août, la bastide fortifiée de Vianne va s’enflammer avec son traditionnel embrasement des remparts à 23h, précédé d’un repas sur réservation à 20h. .
Boulevard des Remparts Vianne 47230 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 75 15 42
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English : Embrasement des remparts de Vianne
L’événement Embrasement des remparts de Vianne Vianne a été mis à jour le 2026-07-10 par OT de l’Albret