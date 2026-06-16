Emotions et vacheries ! Chemin Rural Errepira Ko Bidea Bidart

Bidart

Emotions et vacheries !

Chemin Rural Errepira Ko Bidea Arènes du stade municipal Bidart Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 21:00:00

fin : 2026-08-13 22:30:00

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20

Sud Traditions Evénements présente Emotions et Vaches-Ries !!! 1h30 de spectacle où se mélangent le rire et l’émotion.

En compagnie des célèbres vaches landaises pour des jeux toutes générations et avec la participation d’artistes équestres internationaux, acrobaties, dressage et équitation de tradition.

Une surprise pour les plus petits, un petit veau pour enfants, la traditionnelle vache à la cocarde.

Rire garanti !

Le MUR DES HEROS est de retour un voyage d’une valeur de 1 000 € à gagner pour le grimpeur le plus rapide de la saison !

Billetterie sur place à partie de 20h15

15€ plein tarif.

Tarif 10€ pour les PMR

Tarif réduit de 6€ pour les enfants de 5 à 12 ans inclus.

Gratuit pour les enfants de moins de 5 ans.

Tarif spécial groupe uniquement sur place. .

Chemin Rural Errepira Ko Bidea Arènes du stade municipal Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

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English : Emotions et vacheries !

L’événement Emotions et vacheries ! Bidart a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Bidart