Em’play, Médiathèque Empalot, Toulouse
Em’play, Médiathèque Empalot, Toulouse samedi 23 mai 2026.
Em’play Samedi 23 mai, 10h30 Médiathèque Empalot Haute-Garonne
En accès libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T10:30:00+02:00 – 2026-05-23T12:30:00+02:00
Fin : 2026-05-23T10:30:00+02:00 – 2026-05-23T12:30:00+02:00
Atelier Emp’Play – Samedi 23 mai – 10h30
Animation jeux vidéo ouvert à toutes et à tous, proposé dans le cadre de la semaine Le jeu envahit Toulouse.
Durée : 2h – A partir de 8 ans – Sans inscription
Médiathèque Empalot 40 Avenue Jean Moulin, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 05 36 25 20 80 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/empalot La médiathèque Empalot a été créée en 1978 puis reconstruite et ouverte en janvier 2009 sur 1100m2. Elle comprend notamment une ludothèque et un fonds en langue chinoise. Métro : ligne B – station EmpalotVélô-Toulouse : station 156 – 38, avenue Jean-Moulin
dans le cadre de la semaine Le jeu envahit Toulouse. numérique atelier
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