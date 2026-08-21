Empreinte sonore, Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine Les Récollets – Errekoletoak, Ciboure

Informations pratiques

Empreinte sonore Samedi 19 septembre, 15h00 Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine Les Récollets – Errekoletoak Pyrénées-Atlantiques

Gratuit. Sans inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

La compagnie Des Vents & Marées propose un plateau de radio en direct pour donner la parole à celles et qui vivent, observent, étudient et racontent les rivages et les profondeurs sous-marines. Un moment de rencontre joyeux, participatif et contemplatif où témoignages intimes et récits scientifiques se croisent, s’enrichissent et tissent du lien entre disciplines, communautés et territoire.

Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine Les Récollets – Errekoletoak 2 Quai François Turnaco, 64500 Ciboure, France Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 0554810740 https://www.ciap-recollets.fr Le puits est un don de Mazarin à la communauté. Seuls trois côtés du cloître subsistent, le quatrième ayant été remplacé par un corps de logis moderne.

Le Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine (CIAP) Les Récollets – Errekoletoak occupe aujourd’hui le site. Il est dédié à la transmission des patrimoines de la baie. Lieu de découverte, d’expérimentation et de partage, il appartient au réseau des Villes et Pays d’art et d’histoire depuis sa labellisation en 2016 par le ministère de la Culture. Interdit aux chiens, sauf guides d’aveugles

La compagnie Des Vents & Marées propose un plateau de radio en direct pour donner la parole à celles et qui vivent, observent, étudient et racontent les rivages et les profondeurs sous-marines. Un de…

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