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Irène Menat Mémoire de filetière CIAP Les Récollets Errekoletoak Ciboure

Irène Menat Mémoire de filetière CIAP Les Récollets Errekoletoak Ciboure

Irène Menat Mémoire de filetière CIAP Les Récollets Errekoletoak Ciboure vendredi 21 août 2026.

Lieu : CIAP Les Récollets Errekoletoak

Adresse : 2, quai François Turnaco

Ville : 64500 Ciboure

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : vendredi 21 août 2026

Fin : vendredi 21 août 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : 6 6 Tarif de base plein tarif

Ciboure

Irène Menat Mémoire de filetière

CIAP Les Récollets Errekoletoak 2, quai François Turnaco Ciboure Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 14:30:00
fin : 2026-08-21 17:30:00

Date(s) :
2026-08-21

Dans le cadre de l’exposition Femme du port , les filetières-ramendeuses sont mises à l’honneur.
Elles ont occupé une place essentielle dans la vie du port de Saint-Jean-de-Luz–Ciboure.
Avec le déclin de l’activité de pêche et la raréfaction des bolincheurs, ce métier a peu à peu disparu.
Toutefois, certaines, comme Irène Menat, perpétuent la mémoire de ce savoir-faire maritime.
Venez la rencontrer et partager un moment d’échange lors d’une démonstration de ramendage au CIAP.   .

CIAP Les Récollets Errekoletoak 2, quai François Turnaco Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 03 16  ciboure@otpaysbasque.com

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English : Irène Menat Mémoire de filetière

L’événement Irène Menat Mémoire de filetière Ciboure a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme Pays Basque

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