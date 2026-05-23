Irène Menat Mémoire de filetière CIAP Les Récollets Errekoletoak Ciboure
Irène Menat Mémoire de filetière CIAP Les Récollets Errekoletoak Ciboure vendredi 21 août 2026.
Ciboure
Irène Menat Mémoire de filetière
CIAP Les Récollets Errekoletoak 2, quai François Turnaco Ciboure Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 6 – 6 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 14:30:00
fin : 2026-08-21 17:30:00
Date(s) :
2026-08-21
Dans le cadre de l’exposition Femme du port , les filetières-ramendeuses sont mises à l’honneur.
Elles ont occupé une place essentielle dans la vie du port de Saint-Jean-de-Luz–Ciboure.
Avec le déclin de l’activité de pêche et la raréfaction des bolincheurs, ce métier a peu à peu disparu.
Toutefois, certaines, comme Irène Menat, perpétuent la mémoire de ce savoir-faire maritime.
Venez la rencontrer et partager un moment d’échange lors d’une démonstration de ramendage au CIAP. .
CIAP Les Récollets Errekoletoak 2, quai François Turnaco Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 03 16 ciboure@otpaysbasque.com
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English : Irène Menat Mémoire de filetière
L’événement Irène Menat Mémoire de filetière Ciboure a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme Pays Basque
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