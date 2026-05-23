Visite Pays d’Art et d’Histoire Le couvent des Récollets, histoire et restauration CIAP Les Récollets Errekoletoak Ciboure
Visite Pays d’Art et d’Histoire Le couvent des Récollets, histoire et restauration CIAP Les Récollets Errekoletoak Ciboure lundi 17 août 2026.
Ciboure
Visite Pays d’Art et d’Histoire Le couvent des Récollets, histoire et restauration
CIAP Les Récollets Errekoletoak 2 quai François Turnaco Ciboure Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 11:00:00
fin : 2026-08-17 12:00:00
Date(s) :
2026-08-17
Depuis 1613, le couvent des Récollets a connu plusieurs destinations. Suivez le guide et découvrez quatre siècles d’héritages, de la chapelle aux anciens bâtiments conventuels transformés actuellement en CIAP.
Vous vous glisserez ainsi dans les pas des frères, des douaniers et autres personnages qui ont marqué l’histoire de ce site….
Sur inscription, nombre de places limité. .
CIAP Les Récollets Errekoletoak 2 quai François Turnaco Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 54 81 07 40 ciboure@otpaysbasque.com
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English : Visite Pays d’Art et d’Histoire Le couvent des Récollets, histoire et restauration
L’événement Visite Pays d’Art et d’Histoire Le couvent des Récollets, histoire et restauration Ciboure a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme Pays Basque
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