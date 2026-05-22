Répare ton vélo en plein air Boulevard Pierre Benoit Ciboure

Ciboure

Répare ton vélo en plein air

Boulevard Pierre Benoit Au dessus de la plage du carré Ciboure Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 09:00:00

fin : 2026-08-19 12:00:00

Date(s) :

2026-08-19

Viens avec ton vélo et apprends à l’entretenir, le réviser, le réparer. .

Boulevard Pierre Benoit Au dessus de la plage du carré Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 9 81 21 91 86 animation.revyclarte@zaclys.net

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English : Répare ton vélo en plein air

L’événement Répare ton vélo en plein air Ciboure a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme Pays Basque