Empreintes du Parisis : marcher dans les traces du paysage, Espace naturel régional des Buttes du Parisis, Montigny-lès-Cormeilles

Informations pratiques

Empreintes du Parisis : marcher dans les traces du paysage Samedi 19 septembre, 10h00 Espace naturel régional des Buttes du Parisis Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Dans le cadre des Journées europénnes du patrimoine

L’empreinte est à la fois ce que nous laissons et ce que nous recevons. Dans le paysage, chaque pierre, chaque arbre, chaque cours d’eau porte la trace du temps. Ces marques racontent l’histoire d’un lieu, ses transformations naturelles ou humaines.

Lors de cette promenade sur les Butte du Parisis, et plus spécifiquement sur la Butte de Cormeilles, l’objectif est de remonter le temps et de retrouver les empreintes des activités de chaque époque, qu’elles soient d’origine naturelle, militaire…

La découverte sera interactive : vous apprendrez à distinguer ce qui est naturel, ce qui a été ce qui a été façonné, construit ou transformé. À travers d’expériences d’empreintes paysagères qui rythmeront la promenade (peindre l’eau, prendre les empreintes de l’écorce, dessiner la roche), chacun pourra prélever une trace de son passage dans ce paysage.

Une première sur le site.

Matériaux fournis. Prévoir de bonnes chaussures de marche.

Parcours de 4 km environ.

Espace naturel régional des Buttes du Parisis 27 rue jacques Verniol, 95370 Montigny les Cormeilles Montigny-lès-Cormeilles 95370 Val-d’Oise Île-de-France

Circuit dans les Butte du Parisis

IDF Nature