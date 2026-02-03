« Empreintes réciproques » Kristina Buga Encadrement Guedamour Provins Samedi 14 mars, 18h00 Entrée libre et gratuite

Pour la première exposition 2026 à l’atelier galerie Encadrement Guedamour, nous avons le plaisir d’accueillir l’artiste Kristina Buga.

Artiste moldave installée à Everly en Seine et Marne, elle excelle dans l’art de la linogravure.

Née en 1995 à Chișinău en Moldavie dans une famille de peintres et sculpteurs, Kristina Buga apprend les arts plastiques dès son plus jeune âge.

Après une formation artistique et culturelle au Collège d’Art Alexandru Plămădeală en Moldavie, elle poursuit ses études à l’Académie des Beaux-Arts de Chișinău, où elle se forme aux techniques classiques de la gravure.

Depuis 2023, elle vit et travaille en France, et participe régulièrement à diverses expositions en France mais aussi à l’international.

Elle y a reçu de nombreuses récompenses, dont notamment le Prix Taylor au Salon des Artistes Français (Grand Palais, 2025).

L’exposition regroupera une sélection d’œuvres, qui nous permettra de plonger dans son univers artistique et singulier : un univers graphique emprunt de symbolisme qui interpelle et interroge.

A propos de l’exposition :

« Empreintes réciproques » Kristina Buga

Du 14 mars 2026 au 16 mai 2026

Vernissage : le samedi 14 mars 2026, en présence de l’artiste, de 18h à 22h (sur invitation)

https://encadrement-guedamour.com/wp-content/uploads/2026/01/Dossier-de-presse-Kristina-Buga.pdf

Encadrement Guedamour 12 rue Hugues le Grand 77160 Provins Provins 77160 Seine-et-Marne



