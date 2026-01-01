Sous le regard de leur fils, un couple danse sur Mr Bojangles de Nina Simone. Leur amour est magique, vertigineux, une fête perpétuelle. Chez eux, il n’y a de place que pour le plaisir, la fantaisie et les amis. Celle qui donne le ton, qui mène le bal, c’est la mère, feu follet imprévisible et extravagant. Un jour, pourtant, elle va trop loin. Père et fils feront tout pour éviter l’inéluctable, pour que la fête continue, coûte que coûte. L’amour fou n’a jamais si bien porté son nom.

Equipe artistique

Une pièce d’après le roman d’Olivier BOURDEAUT adapté par Victoire BERGER-PERRIN

Avec Charlie DUPONT, Tania GARBARSKI et en alternance Jérémie PETRUS et Victor BOULENGER

Adaptation et Mise en scène Victoire BERGER-PERRIN assistée de Cachou KIRSCH

Lumière Laurent KAYE

Décors Caroline MEXME

Chorégraphie Céline BON

Musique Pierre-Antoine DURAND

Costumes Chandra VELLUT

Production

Une production Duponts et Duponts , le Théâtre de l’OEuvre , le Théâtre le Public (Bruxelles) et New Frontier film Avec l’aide de la fédération Wallonie Bruxelles image Avec le soutien de Wallonie Bruxelles international.

Couronnée de succès en librairie avec 700 000 exemplaires vendus, En attendant Bojangles d’Olivier Bourdeaut se dévoile sur la scène du Théâtre de l’Oeuvre.

Du jeudi 08 janvier 2026 au samedi 07 mars 2026 :

jeudi, vendredi

de 19h00 à 20h30

payant Tout public.

début : 2026-01-08T20:00:00+01:00

fin : 2026-03-06T21:30:00+01:00

Théâtre de l’Oeuvre 55 rue de Clichy 75009 Paris



