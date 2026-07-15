En attendant Talbot… Alençon
samedi 25 juillet 2026 · Alençon
Informations pratiques
Alençon
En attendant Talbot…
41 chemin des Châtelets Alençon Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 17:00:00
fin : 2026-07-25 01:00:00
Date(s) :
2026-07-25
Pour la seconde année consécutive, on se retrouve au Renard se Marre pour une soirée repas + concert. Au menu moussaka, Origamie DJ sets et surtout concert de Marcone Cruz, multi-instrumentiste autodidacte originaire du Brésil.
Lieu de la manifestation 2 pl Eglise Heugon, 61470 La Ferrté-en-Ouche
Repas moussaka + dessert 14 € (Sur résa 07 49 41 49 90)
Entrée à prix libre (prévoyez du cash !) .
41 chemin des Châtelets Alençon 61000 Orne Normandie chapelmele@gmail.com
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English : En attendant Talbot…
L’événement En attendant Talbot… Alençon a été mis à jour le 2026-07-08 par OT CUA ALENCON
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