En chantier ! Fête de quartier Prairie au Duc Boulevard Prairie au Duc Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-27 10:00 – 23:59

Gratuit : oui Tout public

Le matin, Jardins de l’Estuaire10h>11hCours de yoga · Elephant Yoga Studio????Jardins de l’Estuaire (ponton)Sur inscription : le lien sera communiqué prochainement 10h>12hLa Brigade des voisins · Théâtre de rue déambulatoire????Départ place Susan Brownell 10h>12h · Parcours-découverte en triporteurs, en tandems et vélos avec l’Îlot Familles????Autour du boulevard 11h · Balade découverte des Jardins de l’Estuaire????Jardins de l’Estuaire (ponton)Sur inscription. L’après midi, boulevard de la Prairie au Duc12h>17h · Parcours-découverte en triporteurs, en tandems et vélos avec l’Îlot Familles????Autour du boulevard 12h>17hAnimationsJeux en bois et jeux d’adresse, tatouages éphémères, maquillage, jeu de la pesée????Sur le boulevard 12h>14h30DJ Balafon · Musiques rétro-futuristes d’Afrique ·????Les Funambules 14h & 16hLectures de contes en musique · ??20 minutes ·????Sur le boulevard 14h30>16hAtelier bouquets ·????Primeroze 14h>18hEcchymoses · exposition collective ·????Bonus, 36 mail des Chantiers 15h · Balade découverte des Jardins de l’Estuaire????Jardins de l’Estuaire (ponton)Sur inscription. ? Je m’inscris 15h>17hDJ Balafon ·????MashupJeux de construction avec Archi Chouette ·???? Sur le boulevardSérigraphie sur tote-bag avec Elise Hallab ·???? Sur le boulevardLe Portraitmaton de Rebecca ·????Sur le boulevard 16hGoûter · Présentation du projet urbain de quartier et du parc ·????La Perm’ Le soir, de Trempo au Parc des Chantiers17h>19hIcosikai, installation sonore interactive par Antoine Grammatico · ????Trempo (club)Cette installation réalisée par l’artiste sonore Antoine Grammatico propose une expérience immersive mêlant musique et art numérique. À travers 24 enceintes mobiles diffusant autant de voix distinctes, l’artiste invite le public à manipuler, déplacer et re-composer l’œuvre. Visites guidées de Trempo avec des performances surprises. ??30 minutes ·????Trempo (parking)Atelier synthé modulaire avec Fissaa Fissaa · Dès 10 ans · ????Trempo (terrasse)Atelier circuit-bending avec La Bricool · Dès 8 ans · ????Jardin CAtelier paysage sonore avec Chloé Malaise · Dès 10 ans ·????Jardin C 17h>22hZone de travaux, matières en oeuvre, états de chantierExposition collective par Apo 33 · ????Stereolux (Plateforme Intermedia)L’exposition déploie le thème en chantier sous une forme collective : six artistes y présentent chacun·e une proposition (œuvre, dispositif, instrument-installation), reliée par une pièce commune issue de la fabrique partagée (instruments mutualisés, parcours, paysage sonore). Le public traverse des matières, des sons, des traces et des mécaniques, où l’exposition met en circulation l’écoute par l’expérience : toucher, activer, produire, transformer. 18h>20hLa Criée du boulevard par le collectif Crieur·euses · ????Rouquemoute Éditions 18h>22hM3che · DJ set house / musiques françaises revisitées ·????Eklo 19h>20hRestitution de l’atelier Paysage Sonore avec Chloé Malaise · ????Jardin CCharpie · Electroclash · ????Stereolux (terrasse)Duo formé en 2021 par Eddy Schatz au chant et Grand Chlem aux machines, Charpie déploie une énergie brute où l’électro percute des textes en français, crus et sans compromis. Des boucles et des mots arrachés à une cave, un mercredi à sécher les cours ou au retour d’une soirée, vers 13h12. 19h>21hDéambulation de la Fourmi avec Les Machines de l’île · ????Entre Trempo et StereoluxFiesta Latina SBK de Verano avec Bailar Latino · ????Onedia, mail des ChantiersOgabonito · Pépites et tubes oubliés : DJ set habibi funk, disco & reggaetón · ????Mashup 20h>1h30Remblais Récent · Discoïde music ·????Trempo (terrasse)Symraah et Vidock forment Remblais Récent. À coups de machines hardware (boîtes à rythmes, synthétiseurs, FX), ils déplacent, compactent et redistribuent la matière sonore. Leurs lives dessinent des strates de mélodies enfouies, des nappes qui affleurent, des rythmes qui se dérobent comme un sol mal tassé. Chaque séquence devient un apport de matière, s’inscrivant dans un jeu dangereux et exaltant d’équilibre précaire. Fissaa Fissaa · Electro hypnotique ·????Trempo (terrasse)Fissaa Fissaa explore les méandres d’un synthétiseur modulaire fougueux et d’une boîte à rythme analogique capricieuse. Chaque performance est 100% improvisée, si bien que sa musique oscille entre les méandres de l’ambient et l’explosion d’une techno brute et hypnotisante. Mariah Carrière · DJ set EBM & techno ·????Trempo (terrasse) 20h>21h & 22h>23hThe BTP’s · Concert-performance par Apo 33 · ????Les NefsApo33 propose une création à partir d’éléments du chantier, ainsi les outils du BTP, les gestes de travail et les matériaux deviennent une partition. Le cœur du projet est composé d’instruments inventés et d’objets mutants, conçus pour être joués, modifiés, renforcés, parfois usés jusqu’à la transformation. 21h>23h30Concerto en Do!gt Majeur par l’Orchestre du Parpaing Val-de-Loire · Punk savante ·????Stereolux (salle Maxi)12 musicien.ne.s tourangeaux.elle.s composent cet ensemble original en liant les musiques savantes et les musiques amplifiées, alliant la virtuosité des unes, l’énergie des autres et l’humour des deux rassemblées. Concert surprise ·????Stereolux (salle Maxi) 21h20>22hBlaise et Nico · Pop expérimentale · ????Stereolux (terrasse)Sur l’emballage, Blaise & Nico c’est une musique qui nous balade entre chanson française, rock électronique et pop expérimentale. Au dos du paquet, on peut lire la liste des ingrédients : 30% bricolage de home studio (sans additifs), 20% composition dansante et fouillée, 25% textes aux sujets singuliers arôme absurde, franc et naïf, 10% goût d’amertume, 15% sonorités tordues et surprenantes. 23h30>1hMystery Kid · DJ set EBM, break & dark disco · ????Stereolux (hall)

Boulevard Prairie au Duc Nantes 44200

https://trempo.com/evenement/en-chantier-fete-de-quartier-prairie-au-duc/



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