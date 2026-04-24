EN CHEMIN J’AI RENCONTRÉ LES MURMURES DE LA CRÊTE Saint-Germain-de-Calberte
EN CHEMIN J’AI RENCONTRÉ LES MURMURES DE LA CRÊTE Saint-Germain-de-Calberte samedi 23 mai 2026.
Saint-Germain-de-Calberte
EN CHEMIN J’AI RENCONTRÉ LES MURMURES DE LA CRÊTE
Saint-Germain-de-Calberte Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Demi-journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:00:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
En chemin, j’ai rencontré, pour une balade (6km D+327m) des Ayres au Pendedis en suivant le GR avec la rencontre d’un berger et d’un conteur. Pique-nique à LaboRieuse. Inscription conseillée.
En chemin, j’ai rencontré, pour une balade des Ayres au Pendedis en suivant le GR avec la rencontre d’un berger et d’un conteur. Pique-nique à LaboRieuse. La journée se poursuit à Saint Martin de Boubaux avec LaboRieuse et Lénaïc pour un après-midi conté dans le cadre du festival du vivant. .
Saint-Germain-de-Calberte 48160 Lozère Occitanie +33 6 99 09 33 68 foyerrural48370@gmail.com
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English :
On the way, I met a shepherd and a storyteller for a walk (6km D+327m) from Ayres to Pendedis along the GR. Picnic at LaboRieuse. Registration recommended.
L’événement EN CHEMIN J’AI RENCONTRÉ LES MURMURES DE LA CRÊTE Saint-Germain-de-Calberte a été mis à jour le 2026-04-24 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère