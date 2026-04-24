Saint-Germain-de-Calberte

EN CHEMIN J’AI RENCONTRÉ LES MURMURES DE LA CRÊTE

Saint-Germain-de-Calberte Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 10:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

En chemin, j’ai rencontré, pour une balade (6km D+327m) des Ayres au Pendedis en suivant le GR avec la rencontre d’un berger et d’un conteur. Pique-nique à LaboRieuse. Inscription conseillée.

En chemin, j’ai rencontré, pour une balade des Ayres au Pendedis en suivant le GR avec la rencontre d’un berger et d’un conteur. Pique-nique à LaboRieuse. La journée se poursuit à Saint Martin de Boubaux avec LaboRieuse et Lénaïc pour un après-midi conté dans le cadre du festival du vivant. .

Saint-Germain-de-Calberte 48160 Lozère Occitanie +33 6 99 09 33 68 foyerrural48370@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On the way, I met a shepherd and a storyteller for a walk (6km D+327m) from Ayres to Pendedis along the GR. Picnic at LaboRieuse. Registration recommended.

L’événement EN CHEMIN J’AI RENCONTRÉ LES MURMURES DE LA CRÊTE Saint-Germain-de-Calberte a été mis à jour le 2026-04-24 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère