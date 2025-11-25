MARCHÉ DE SAINT-GERMAIN-DE-CALBERTE Saint-Germain-de-Calberte
MARCHÉ DE SAINT-GERMAIN-DE-CALBERTE Saint-Germain-de-Calberte samedi 4 juillet 2026.
Saint-Germain-de-Calberte Lozère
Tarif : – – EUR
Demi-journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-04 2026-07-11 2026-07-18 2026-07-25 2026-08-01 2026-08-08 2026-08-15 2026-08-22 2026-08-29
Marché des producteurs et artisans tous les samedis matins, de juillet à août, à Saint-Germain-de-Calberte.
Saint-Germain-de-Calberte 48370 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94
English :
Farmers’ and craftsmen’s market every Saturday morning from July to August, in Saint-Germain-de-Calberte.
