Saint-Germain-de-Calberte

ATELIER DÉCOUVERTE L’ASTROLOGIE VIVANTE PAR TRANSMISSION ORALE

Temple St Germain de Calberte Saint-Germain-de-Calberte Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

L’astrologie, héritage des anciennes civilisations, nous invite à contempler les mystères de l’univers à travers les mouvements des planètes et des étoiles. Nos ancêtres ont scruté le ciel, bâti des observatoires, et élaboré des systèmes complexes pour interpréter les influences célestes sur nos vies terrestres.

Atelier découverte L’astrologie vivante par transmission orale avec Mathieu Falga.

L’astrologie, héritage des anciennes civilisations, nous invite à contempler les mystères de l’univers à travers les mouvements des planètes et des étoiles. Nos ancêtres ont scruté le ciel, bâti des observatoires, et élaboré des systèmes complexes pour interpréter les influences célestes sur nos vies terrestres.

Samedi 27 juin

RDV 10h10 devant le temple St Germain de Calberte

Participation libre avec l’adhésion au foyer rural .

Temple St Germain de Calberte Saint-Germain-de-Calberte 48370 Lozère Occitanie +33 6 99 09 33 68

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English :

Astrology, the legacy of ancient civilizations, invites us to contemplate the mysteries of the universe through the movements of the planets and stars. Our ancestors scanned the heavens, built observatories, and devised complex systems to interpret celestial influences on our earthly lives.

L’événement ATELIER DÉCOUVERTE L’ASTROLOGIE VIVANTE PAR TRANSMISSION ORALE Saint-Germain-de-Calberte a été mis à jour le 2026-05-29 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère