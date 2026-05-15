ESCAPADES PHOTOGRAPHIQUES Saint-Germain-de-Calberte
ESCAPADES PHOTOGRAPHIQUES Saint-Germain-de-Calberte mardi 21 juillet 2026.
Saint-Germain-de-Calberte
ESCAPADES PHOTOGRAPHIQUES
Saint-Germain-de-Calberte Lozère
Tarif : 30 – 30 – EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 09:00:00
fin : 2026-07-28 13:00:00
Date(s) :
2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18
Escapade photographique , à la découverte de la faune et de la flore des Vallées Cévenoles. Passionnés de nature et de belles images, venez découvrir au travers du prisme de la photographie les trésors cachés de nos vallées cévenoles. Inscription obligatoire
Escapade photographique , à la découverte de la faune et de la flore des Vallées Cévenoles. Passionnés de nature et de belles images, venez découvrir au travers du prisme de la photographie les trésors cachés de nos vallées cévenoles.
Programme Départ à 9h de l’accueil du village vacances du Serre de la Can. Un ou deux photographes de l’association Rhizomes vous emmènent sur un Spot choisi par leurs soins (15 à 20 minutes de voiture éventuellement).
Après quelques explications techniques sur la meilleure manière d’utiliser votre appareil photo, nous partons en forêt ou au bord d’un gardon pour capturer de belles images de la faune et de la flore locale.
Retour vers 13h00 à notre point de départ.
Infos complémentaires 3 kms de marche maximum. Chaussures adaptées obligatoires.
Date Les 21 et 28 juillet et les 4 et 11 et 18 Août 2026
Heure de 9h à 13h
Lieu Saint Germain de Calberte (Vallée Calbertoise)
Tarifs 30 € par personne
Formulaire d’inscription https://forms.gle/HPVDFkCP7nm8fLxV7
Public 5 à 6 personnes maximum par sortie (enfants à partir de 12 ans)
Coordonnées Florence et Marc, Association Rhizomes —> 0609747451
Mél rhizomes.asso@gmail.com
site web https://rhizomes.zenfolio.com/ .
Saint-Germain-de-Calberte 48370 Lozère Occitanie +33 6 09 74 74 51 rhizomes.asso@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Escapade photographique , discovering the flora and fauna of the Cévennes valleys. Come and discover the hidden treasures of our Cévennes valleys through the prism of photography. Registration required
L’événement ESCAPADES PHOTOGRAPHIQUES Saint-Germain-de-Calberte a été mis à jour le 2026-05-15 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
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