ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SUIVIE D’UN CONCERT Saint-Germain-de-Calberte

Saint-Germain-de-Calberte

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SUIVIE D’UN CONCERT

La Borie Saint-Germain-de-Calberte Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 18:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

LaboRieuse vous invite à son l’Assemblée Générale annuelle. La soirée finira en beauté avec un concert bouillonnant! Stationnement parking de la CUMA du Pendedis

LaboRieuse vous invite à son l’Assemblée Générale annuelle. Venez découvrir les coulisses de l’association, les projets passés et futurs, et pourquoi pas rejoindre la dream team et s’embarquer dans l’aventure !

Spoiler alert la soirée finira en beauté avec un concert bouillonnant, histoire de se dérouiller les tympans !

LaboRieuse est un lieu associatif d’activités dédié aux arts et aux cultures, installé dans un grand mas , ancienne borie (ferme). Ses habitant.es le rénovent depuis 2017 pour y créer des espaces de vie et de travail afin d’y accueillir des résidences du spectacle vivant, des ateliers de pratique artistique, des temps de partage de connaissances et savoir-faire ainsi que l’organisation de manifestations culturelles. C’est également un lieu refuge pour la faune sauvage des villes et des campagnes.

L’objectif est de promouvoir les cultures en milieu rural, en offrant aux artistes et aux publics de tous horizons un espace de travail et d’échanges pour expérimenter, créer, apprendre et se rencontrer.

En adhérant à LaboRieuse, vous faites vivre une saison culturelle riche et enrichissante avec des spectacles, des ateliers et des temps de partage, ici et ailleurs dans nos vallées.

En adhérant, vous soutenez concrètement les artistes et la culture en sud Lozère, en contribuant à rendre accessibles et vivants des espaces de création ouverts à toutes et tous.

En 2026, venez rencontrer l’équipe, les artistes, et pourquoi pas rejoindre la dream team des bénévoles ?

Pour venir, merci de vous garer sur le parking de la CUMA du Pendedis, une petite marche dans la forêt vous mènera jusqu’à LaboRieuse . Les places de stationnement sur site sont réservées aux personnes qui ont des difficultés à se déplacer.

Si c’est votre cas, contactez le 06 41 94 12 10. .

La Borie Saint-Germain-de-Calberte 48370 Lozère Occitanie +33 6 41 94 12 10

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English :

LaboRieuse invites you to its Annual General Meeting. The evening will end with a bubbling concert! Parking at CUMA du Pendedis

L’événement ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SUIVIE D’UN CONCERT Saint-Germain-de-Calberte a été mis à jour le 2026-05-09 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère