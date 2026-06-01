FÊTE DE LA MUSIQUE Saint-Germain-de-Calberte
FÊTE DE LA MUSIQUE Saint-Germain-de-Calberte samedi 20 juin 2026.
Saint-Germain-de-Calberte
FÊTE DE LA MUSIQUE
Espace Lauriol (sous la Mairie) Saint-Germain-de-Calberte Lozère
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Florilège sonore à Saint-Germain-de-Calberte ! Chorale, orchestre à cordes, scène ouverte, Fanfare, Jazz…! Tout sera là ! Y compris Buvette, et Frites maison à gogo
La Music’ole organise le 20 juin à St Germain de Calberte dès 18 heures à l’espace E. Lauriol , la fête de la Musique avec
– La chorale de St Germain
– L’orchestre à cordes de la Fédé des écoles de musique
– Une scène ouverte
– La Fanfare A tout va de st Martin à l’apéro
– Le groupe Muddy Bourbon, jazz de la Nouvelle Orléans
Concert gratuit avec chapeau
Buvette, Frites maison à gogo et saucisses, salades
Contact Babeth Méric, présidente de la Music’ole
06.67.10.25.55 .
Espace Lauriol (sous la Mairie) Saint-Germain-de-Calberte 48370 Lozère Occitanie +33 6 67 10 25 55
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English :
An anthology of sounds in Saint-Germain-de-Calberte! Choir, string orchestra, open stage, brass band, jazz…! It’s all there! Including a refreshment bar, and homemade French fries galore!
L’événement FÊTE DE LA MUSIQUE Saint-Germain-de-Calberte a été mis à jour le 2026-05-29 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
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