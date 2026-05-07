Saint-Germain-de-Calberte

EXPOSITION LE MIEL ET L’APICULTURE EN CÉVENNES

Place de l’Église Saint-Germain-de-Calberte Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-06-13

Dans les coulisses des collections de Numa Bastide Le miel et l’apiculture en Cévennes. Visible dans le bureau de L’Office de Tourisme aux horaires d’ouverture de l’Office de tourisme.

Dans les coulisses des collections de Numa Bastide . Exposition qui met en avant plusieurs éléments les alvéoles, les apiculteurs et apicultrices, les ruches troncs ainsi que les fleurs et plantes locales, en particulier le châtaignier.

Visible dans le bureau de L’Office de Tourisme aux horaires d’ouverture de l’Office de tourisme. .

Place de l’Église Saint-Germain-de-Calberte 48370 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94

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English :

Behind the scenes of Numa Bastide’s collections: Honey and beekeeping in the Cévennes. Visible in the Tourist Office office during opening hours.

L’événement EXPOSITION LE MIEL ET L’APICULTURE EN CÉVENNES Saint-Germain-de-Calberte a été mis à jour le 2026-05-07 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère