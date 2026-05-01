Saint-Germain-de-Calberte

FESTIVAL DE LA RANDONNÉE A LA DÉCOUVERTE DU CHÂTEAU DE CALBERTE L’AVENTURE D’UNE RESTAURATION FAMILIALE

Parking place du village Saint-Germain-de-Calberte Lozère

Tarif : 27 – 27 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 08:30:00

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Découvrez Le château de Calberte l’aventure d’une restauration familiale à pied. Distance 11 km. D+ 500 m. Randonnée le matin autour de St Germain de Calberte et l’après midi l’aventure extraordinaire d’un legs inattendu ( un château en ruine !) vous sera raconté .

Dans le cadre du Festival de l’Itinérance, de la Randonnée et des Activités de pleine nature (FIRA), inscrivez-vous pour la randonnée A la découverte du château de Calberte l’aventure d’une restauration familiale

Distance 11 km

Dénivelé + 500 m

Secteur Vallée Française

Le prix comprend la collation d’accueil, repas du midi et la visite du château soit 27 €

Au cœur des Cévennes venez découvrir Saint Germain de Calberte Randonnée le matin autour de St Germain de Calberte et l’après midi l’aventure extraordinaire d’un legs inattendu ( un château en ruine !) vous sera raconté . Mr et Mm Darnas et leur famille famille auront consacré 45 ans de leur vie au travail de restauration du château de St Pierre.

Rendez- vous 8h30 parking place du village de St Germain de Calberte . .

Parking place du village Saint-Germain-de-Calberte 48370 Lozère Occitanie +33 4 66 07 26 61 fira.le3@orange.fr

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English :

Discover Le château de Calberte: the adventure of a family restoration on foot. Distance: 11 km. D+ 500 m. morning hike around St Germain de Calberte, and in the afternoon the extraordinary adventure of an unexpected legacy (a ruined castle!) will be told to you.

L’événement FESTIVAL DE LA RANDONNÉE A LA DÉCOUVERTE DU CHÂTEAU DE CALBERTE L’AVENTURE D’UNE RESTAURATION FAMILIALE Saint-Germain-de-Calberte a été mis à jour le 2026-05-13 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère