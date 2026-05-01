LE FESTIVAL DU VIVANT JOURNÉE BIODIVERSITÉ AU JARDIN Saint-Germain-de-Calberte

Saint-Germain-de-Calberte

LE FESTIVAL DU VIVANT JOURNÉE BIODIVERSITÉ AU JARDIN

Village Saint-Germain-de-Calberte Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Une journée festive dédiée à la biodiversité au jardin ! Au programme Marché, ateliers autour du vivant, exposition sur les pollinisateurs, balade botanique, fanfare et restauration sur place. A 15h, une ludo-conférence proposée par Anthropologia invitera petits et grands à découvrir comment réensauvager son jardin.

Le Festival du Vivant en Cévennes revient du 16 au 30 mai 2026 sous une forme itinérante, à la rencontre des autres vallées cévenoles et de leurs habitant·e·s, entre le nord du Gard et le sud de la Lozère.

On se retrouve le 24 mai, de 9h à 18h, à la Place de l’Église de Saint-Germain-de-Calberte !

Le Foyer rural de Saint-Germain-de-Calberte et le Festival du Vivant en Cévennes vous invitent à une journée festive dédiée à la biodiversité au jardin.

Au programme

Marché de producteurs et artisans

Ateliers et stands autour du vivant

Exposition sur les pollinisateurs

Balade botanique

Fanfare et restauration sur place

A 15h, une ludo-conférence proposée par Arthropologia invitera petits et grands à découvrir comment réensauvager son jardin. L’objectif ? Présenter l’objectif des espèces pollinisatrices, les menaces qui pèsent sur elles et les moyens simples et concrets de les favoriser dans son jardin. En recréant une mosaïque de micro-habitats propices au refuge et à la nidification, et en multipliant les espaces nourriciers, de nombreuses espèces pourront ainsi être accueillies. Et si l’on pensait son jardin comme un espace favorable aux pollinisateurs, pour en faire un lieu accueillant pour l’ensemble du vivant ?

Une journée conviviale pour apprendre et célébrer la nature ensemble ! .

Village Saint-Germain-de-Calberte 48370 Lozère Occitanie

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English :

A festive day dedicated to biodiversity in the garden! On the program: market, workshops on living things, exhibition on pollinators, botanical walk, brass band and on-site catering. At 3 p.m., Anthropologia will be hosting a lecture and game show inviting young and old alike to discover how to rewild your garden.

L’événement LE FESTIVAL DU VIVANT JOURNÉE BIODIVERSITÉ AU JARDIN Saint-Germain-de-Calberte a été mis à jour le 2026-04-29 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère