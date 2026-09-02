Informations pratiques

Brousses-et-Villaret

EN COULISSE, VISITE DÉCOUVERTE DE LA FABRICATION ARTISANALE DU PAPIER

5 Chemin de Cambou Brousses-et-Villaret Aude

Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-19 10:00:00

fin : 2026-10-25 12:30:00

Date(s) :

2026-10-19

Embarquez pour un voyage dans le dernier moulin à papier en activité d’Occitanie, dans un cadre naturel et enchanteur. Papetiers depuis 7 générations, André Durand et sa famille vous feront découvrir les machines et les processus de fabrication.

Pour la semaine Entreprise en Coulisse du lundi 19 au dimanche 25 octobre

Le tarif réduit sera appliqué à tout visiteur

Départ des visites guidées tous les jours à 11h 14h30 15h30 et 16h30

Accueil boutique 10h à 12h30 et de 14h à 18h

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5 Chemin de Cambou Brousses-et-Villaret 11390 Aude Occitanie +33 4 68 26 67 43 moulin.a.papier@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Embark on a journey to the last working paper mill in Occitanie, set in an enchanting natural setting. With seven generations of papermaking experience, André Durand and his family will introduce you to the machines and manufacturing processes.

For the “Behind the Scenes” week, Monday, October 19 through Sunday, October 25:

The reduced rate will apply to all visitors

Guided tours depart daily at 11 a.m., 2:30 p.m., 3:30 p.m., and 4:30 p.m.

Shop hours: 10:00 a.m. to 12:30 p.m. and 2:00 p.m. to 6:00 p.m.

L’événement EN COULISSE, VISITE DÉCOUVERTE DE LA FABRICATION ARTISANALE DU PAPIER Brousses-et-Villaret a été mis à jour le 2026-09-02 par