EN COULISSE, VISITE DÉCOUVERTE DE LA FABRICATION ARTISANALE DU PAPIER Brousses-et-Villaret
lundi 19 octobre 2026 · Brousses-et-Villaret
Informations pratiques
Brousses-et-Villaret
EN COULISSE, VISITE DÉCOUVERTE DE LA FABRICATION ARTISANALE DU PAPIER
5 Chemin de Cambou Brousses-et-Villaret Aude
Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-19 10:00:00
fin : 2026-10-25 12:30:00
Date(s) :
2026-10-19
Embarquez pour un voyage dans le dernier moulin à papier en activité d’Occitanie, dans un cadre naturel et enchanteur. Papetiers depuis 7 générations, André Durand et sa famille vous feront découvrir les machines et les processus de fabrication.
Pour la semaine Entreprise en Coulisse du lundi 19 au dimanche 25 octobre
Le tarif réduit sera appliqué à tout visiteur
Départ des visites guidées tous les jours à 11h 14h30 15h30 et 16h30
Accueil boutique 10h à 12h30 et de 14h à 18h
.
5 Chemin de Cambou Brousses-et-Villaret 11390 Aude Occitanie +33 4 68 26 67 43 moulin.a.papier@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Embark on a journey to the last working paper mill in Occitanie, set in an enchanting natural setting. With seven generations of papermaking experience, André Durand and his family will introduce you to the machines and manufacturing processes.
For the “Behind the Scenes” week, Monday, October 19 through Sunday, October 25:
The reduced rate will apply to all visitors
Guided tours depart daily at 11 a.m., 2:30 p.m., 3:30 p.m., and 4:30 p.m.
Shop hours: 10:00 a.m. to 12:30 p.m. and 2:00 p.m. to 6:00 p.m.
L’événement EN COULISSE, VISITE DÉCOUVERTE DE LA FABRICATION ARTISANALE DU PAPIER Brousses-et-Villaret a été mis à jour le 2026-09-02 par
À voir aussi à Brousses-et-Villaret (Aude)
- PIÈGE MOI ! ALORS ELLE DANSE Brousses-et-Villaret 19 septembre 2026