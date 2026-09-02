Informations pratiques

Lézignan-Corbières

EN COULISSE, VISITE D’UN ATELIER DE FORGE ET DÉMONSTRATION FERRONERIE

9 Rue Joseph Fourier Lézignan-Corbières Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-19 13:30:00

fin : 2026-10-23 18:00:00

Date(s) :

2026-10-19

Boris Klein, ferronnier forgeron d’art, vous propose une visite de sa forge et de son atelier. Puis il réalisera une démonstration de forge commentée.

Boris Klein réalise des ouvrages en fer forgé alliant l’utile à l’agréable. Maîtrisant aussi bien le style classique que contemporain, il met un point d’honneur à respecter méthodes d’assemblage traditionnelles, tout autant que la finition . Plus qu’un métier, la ferronnerie d’art est une passion.

Pour la semaine Entreprise en Coulisse du lundi 19 au vendredi 23 octobre

Accueil et visite de l’atelier boutique et démonstration commentée de 8h à 12h et de 14h à 18h

.

9 Rue Joseph Fourier Lézignan-Corbières 11200 Aude Occitanie +33 6 84 84 00 04 info@lartdefer.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Boris Klein, an artistic blacksmith, invites you to tour his forge and workshop. He will then give a guided blacksmithing demonstration.

Boris Klein creates wrought iron pieces that combine practicality with beauty. Skilled in both classical and contemporary styles, he makes it a point of honor to adhere to traditional assembly methods as well as meticulous finishing techniques. More than just a craft, artistic metalwork is a passion.

For the “Behind the Scenes” Business Week from Monday, October 19, through Friday, October 23:

Welcome and tour of the workshop and boutique, plus a guided demonstration from 8 a.m. to 12 p.m. and from 2 p.m. to 6 p.m.

L’événement EN COULISSE, VISITE D’UN ATELIER DE FORGE ET DÉMONSTRATION FERRONERIE Lézignan-Corbières a été mis à jour le 2026-09-02 par