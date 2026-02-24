MAHEVA Lézignan-Corbières

MAHEVA

11 Rue Paul Bert Lézignan-Corbières Aude

L’ancienne salle de cinéma L’Idéal se transforme en salle de concert ! Venez profiter de soirées colorées !

Originaire de la ville Rose, Maheva, autrice-compositrice-interprète, incarne une vivacité rayonnante, mêlant l’énergie d’une averse toulousaine à la douceur malgache de ses origines.

English :

The former L’Idéal cinema is transformed into a concert hall! Come and enjoy a colorful evening!

Maheva, a singer-songwriter from the Pink City, embodies a radiant vivacity, blending the energy of a Toulouse downpour with the Madagascan sweetness of her origins.

