MAHEVA Lézignan-Corbières
MAHEVA Lézignan-Corbières samedi 3 octobre 2026.
MAHEVA
11 Rue Paul Bert Lézignan-Corbières Aude
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 21:00:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
L’ancienne salle de cinéma L’Idéal se transforme en salle de concert ! Venez profiter de soirées colorées !
Originaire de la ville Rose, Maheva, autrice-compositrice-interprète, incarne une vivacité rayonnante, mêlant l’énergie d’une averse toulousaine à la douceur malgache de ses origines.
Réservation en ligne.
.
11 Rue Paul Bert Lézignan-Corbières 11200 Aude Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The former L’Idéal cinema is transformed into a concert hall! Come and enjoy a colorful evening!
Maheva, a singer-songwriter from the Pink City, embodies a radiant vivacity, blending the energy of a Toulouse downpour with the Madagascan sweetness of her origins.
Book online.
L’événement MAHEVA Lézignan-Corbières a été mis à jour le 2026-02-24 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Corbières-Minervois