LES LÉZIVALES RIDSA Lézignan-Corbières
LES LÉZIVALES RIDSA Lézignan-Corbières vendredi 14 août 2026.
Lézignan-Corbières
LES LÉZIVALES RIDSA
Lézignan-Corbières Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 19:00:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
La ville de Lézignan-Corbières organise ses festivités estivales !
Au programme de cette soirée le chanteur Ridsa.
Petite restauration sur place dès 19h.
.
Lézignan-Corbières 11200 Aude Occitanie +33 4 68 27 10 32 mairie@lezignan-corbieres.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The town of Lézignan-Corbières is organizing its summer festivities!
On the program: singer Ridsa.
Light refreshments available from 7pm.
L’événement LES LÉZIVALES RIDSA Lézignan-Corbières a été mis à jour le 2026-04-08 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Corbières-Minervois
À voir aussi à Lézignan-Corbières (Aude)
- ZIZE DANS LA FAMILLE MAMMA MIA ! Lézignan-Corbières 18 avril 2026
- DEBOUT ! Lézignan-Corbières 26 avril 2026
- DOC LOU & THE ROOSTERS Lézignan-Corbières 10 mai 2026
- LES LÉZIVALES TROIS CAFÉS GOURMANDS Lézignan-Corbières 24 juillet 2026
- LES LÉZIVALES NATACHA SAINT PIERRE Lézignan-Corbières 31 juillet 2026