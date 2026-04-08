Lézignan-Corbières

LES LÉZIVALES RIDSA

Lézignan-Corbières Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 19:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

La ville de Lézignan-Corbières organise ses festivités estivales !

Au programme de cette soirée le chanteur Ridsa.

Petite restauration sur place dès 19h.

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Lézignan-Corbières 11200 Aude Occitanie +33 4 68 27 10 32 mairie@lezignan-corbieres.fr

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English :

The town of Lézignan-Corbières is organizing its summer festivities!

On the program: singer Ridsa.

Light refreshments available from 7pm.

L’événement LES LÉZIVALES RIDSA Lézignan-Corbières a été mis à jour le 2026-04-08 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Corbières-Minervois