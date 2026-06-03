VIRÉE GOURMANDE À VÉLO Lézignan-Corbières

Lézignan-Corbières

VIRÉE GOURMANDE À VÉLO

2 Place des Vosges Lézignan-Corbières Aude

Tarif : 39 – 39 – 39 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 09:00:00

fin : 2026-07-10 13:00:00

Date(s) :

2026-07-10

Partez pour une balade à VTT électrique accompagné par Hugo, moniteur qualifié, à travers les paysages de vignobles du Minervois. Au départ de l’office de tourisme de Lézignan-Corbières, vous explorerez les environs en rejoignant le canal du Midi. Vous ferez deux haltes chez des producteurs locaux Le Moulin de la Restanque, producteur d’huile d’olive et le Domaine des Maels, viticulteur et producteur de vin Minervois en Agriculture Biologique.

Info pratiques

Durée 3h/3h30

Horaires susceptibles d’être modifiés en fonction des conditions météorologiques.

N’oubliez pas votre bouteille d’eau et une collation.

Réservation en ligne.

Le prix inclu location VTT AE (assistance électrique), prêt du casque, accompagnement par un moniteur MCF (Moniteur Cycliste Français), deux dégustations

Le prix n’inclu pas achats chez les producteurs, souvenirs, pourboires, transport.

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2 Place des Vosges Lézignan-Corbières 11200 Aude Occitanie +33 4 68 27 57 57 info@ptcm.fr

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English :

Join Hugo, a qualified instructor, on an electric mountain bike ride through the vineyards of the Minervois region. Departing from the Lézignan-Corbières tourist office, you’ll explore the surrounding area on your way to the Canal du Midi. You’ll make two stops at local producers: Le Moulin de la Restanque, producer of olive oil, and Domaine des Maels, winemaker and producer of organic Minervois wine.

Practical info:

Duration: 3h/3h30

Schedules subject to change depending on weather conditions.

Don’t forget your bottle of water and a snack.

Book online.

Price includes: AE (electric-assist) mountain bike rental, helmet loan, accompaniment by an MCF (Moniteur Cycliste Français) instructor, two tastings

Price does not include: purchases from producers, souvenirs, tips, transport.

L’événement VIRÉE GOURMANDE À VÉLO Lézignan-Corbières a été mis à jour le 2026-06-03 par