L’ÉTÉ EN CORBIÈRES MAS OSMOSE Lézignan-Corbières
samedi 18 juillet 2026 · Lézignan-Corbières
Informations pratiques
Lézignan-Corbières
L’ÉTÉ EN CORBIÈRES MAS OSMOSE
Domaine de Plaisance Lézignan-Corbières Aude
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 19:00:00
fin : 2026-07-18 22:30:00
Date(s) :
2026-07-18
Le Mas Osmose a le plaisir de vous convier à la rencontre de ses cuvées ainsi que celles du Château Étang des Colombes, et les celliers d’Orfée.
Animation musicale avec les women child
Nous vous attendons nombreux.
.
Domaine de Plaisance Lézignan-Corbières 11200 Aude Occitanie +33 4 68 27 73 00
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English :
Mas Osmose is pleased to invite you to a tasting of its wines, as well as those from Château Chétang des Colombes and Les Celliers d’Orfée.
Musical entertainment by Women Child
We hope to see many of you there.
L’événement L’ÉTÉ EN CORBIÈRES MAS OSMOSE Lézignan-Corbières a été mis à jour le 2026-06-25 par
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