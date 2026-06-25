Informations pratiques

Lézignan-Corbières

L’ÉTÉ EN CORBIÈRES MAS OSMOSE

Domaine de Plaisance Lézignan-Corbières Aude

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 19:00:00

fin : 2026-07-18 22:30:00

Date(s) :

2026-07-18

Le Mas Osmose a le plaisir de vous convier à la rencontre de ses cuvées ainsi que celles du Château Étang des Colombes, et les celliers d’Orfée.

Animation musicale avec les women child

Nous vous attendons nombreux.

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Domaine de Plaisance Lézignan-Corbières 11200 Aude Occitanie +33 4 68 27 73 00

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English :

Mas Osmose is pleased to invite you to a tasting of its wines, as well as those from Château Chétang des Colombes and Les Celliers d’Orfée.

Musical entertainment by Women Child

We hope to see many of you there.

L’événement L’ÉTÉ EN CORBIÈRES MAS OSMOSE Lézignan-Corbières a été mis à jour le 2026-06-25 par