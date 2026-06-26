Informations pratiques

Lézignan-Corbières

LES LÉZIVALES NATASHA SAINT PIER

Lézignan-Corbières Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 19:00:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

La ville de Lézignan-Corbières organise ses festivités estivales !

Au programme de cette soirée

Première partie Duo Epsylon

Le Duo Lézignanais Epsylon, bien connu du territoire, offrira une soirée inoubliable

faite de standards français et internationaux des années 1960 à nos jours.

Concert Natasha Saint Pier

Accompagnée par ses 8 musiciens et choristes, Natascha St Pier repart sur les routes de France à la rencontre de son public. De Tu trouveras à Mourir demain en passant par Je n’ai que mon âme , Un Ange Frappe à Ma Porte , Tant que c’est toi ou encore Quand on cherche l’amour , le public lézignanais retrouvera une grande dame de la chanson. Emotion et partage seront au rendez-vous pour une soirée inoubliable.

Petite restauration sur place dès 19h.

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Lézignan-Corbières 11200 Aude Occitanie +33 4 68 27 10 32 mairie@lezignan-corbieres.fr

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English :

The town of Lézignan-Corbières is hosting its summer festivities!

Tonight’s program:

Opening act: Duo Epsylon

The L%E9zignan-based duo Epsylon, well known in the region, will offer an unforgettable evening

featuring French and international classics from the 1960s to the present day.

Concert: Natasha Saint Pier

Accompanied by her eight musicians and backup singers, Natasha Saint Pier is hitting the road again across France to meet her fans. From “Tu trouveras” to “Mourir demain,” including “Je n’ai que moi-même,” “Un Ange Frappe à Ma Porte,” “Tant que c’est toi,” and “Quand on cherche l’amour,” the audience in L’Ézignan will be treated to a performance by a true grande dame of French music. Emotion and camaraderie will be the order of the day for an unforgettable evening.

Light refreshments will be available on site starting at 7 p.m.

L’événement LES LÉZIVALES NATASHA SAINT PIER Lézignan-Corbières a été mis à jour le 2026-06-26 par