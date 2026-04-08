LES LÉZIVALES NATACHA SAINT PIERRE Lézignan-Corbières
LES LÉZIVALES NATACHA SAINT PIERRE Lézignan-Corbières vendredi 31 juillet 2026.
Lézignan-Corbières
LES LÉZIVALES NATACHA SAINT PIERRE
Lézignan-Corbières Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 19:00:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
La ville de Lézignan-Corbières pour ses soirées estivales de concert !
Au programme ce soir la chanteuse canadienne Natacha Saint Pierre.
Restauration sur place dès 19h
.
Lézignan-Corbières 11200 Aude Occitanie
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English :
The town of Lézignan-Corbières for its summer concert evenings!
On the program tonight: Canadian singer Natacha Saint Pierre.
Catering on site from 7pm
L’événement LES LÉZIVALES NATACHA SAINT PIERRE Lézignan-Corbières a été mis à jour le 2026-04-08 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Corbières-Minervois
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