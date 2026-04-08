Lézignan-Corbières

LES LÉZIVALES NATACHA SAINT PIERRE

Lézignan-Corbières Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 19:00:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

La ville de Lézignan-Corbières pour ses soirées estivales de concert !

Au programme ce soir la chanteuse canadienne Natacha Saint Pierre.

Restauration sur place dès 19h

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Lézignan-Corbières 11200 Aude Occitanie

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English :

The town of Lézignan-Corbières for its summer concert evenings!

On the program tonight: Canadian singer Natacha Saint Pierre.

Catering on site from 7pm

L’événement LES LÉZIVALES NATACHA SAINT PIERRE Lézignan-Corbières a été mis à jour le 2026-04-08 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Corbières-Minervois