Informations pratiques

Lézignan-Corbières

LES LÉZIVALES LE MEILLEUR DES COMÉDIES MUSICALES

Lézignan-Corbières Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 19:00:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

La ville de Lézignan-Corbières organise ses festivités estivales !

Au programme de cette soirée

Première partie la chanteuse Océane Arnal.

Concert par l’orchestre de Richard Gardet.

Chanteuse lézignanaise qui a reçu un streaming d’or avec sa chanson Fille de l’océan .

Océane, un talent déjà bien établi que vous aurez plaisir à écouter. Donner toute leur place aux artistes locaux est la politique culturelle de la ville, c’est une grande richesse.

Le meilleur des Comédies Musicales avec L’ORCHESTRE DE RICHARD GARDET Revivez les plus grandes comédies musicales avec un spectacle d’anthologie. Roméo et Juliette, Notre-Dame de Paris, Starmania, le Roi Soleil, les Dix Commandements, Mozart, l’Opéra-Rock, Résiste, Cléopâtre, Robin des bois, 1789…

14 artistes sur scène dans un spectacle 100% live.

Petite restauration sur place dès 19h.

.

Lézignan-Corbières 11200 Aude Occitanie +33 4 68 27 10 32 mairie@lezignan-corbieres.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The town of Lézignan-Corbières is hosting its summer festivities!

Tonight’s program:

Opening act: singer Océane Arnal.

Concert by Richard Gardet’s orchestra.

A singer from Lézignan who received a “streaming d’or” award for her song “Fille de l’océan.”

Océane is an already well-established talent whom you’ll enjoy listening to. Giving local artists their rightful place is the town’s cultural policy—it’s a great asset.

The Best of Musicals with the RICHARD GARDET ORCHESTRA Relive the greatest musicals with a classic revue. Romeo and Juliet, The Hunchback of Notre Dame, Starmania, The Sun King, The Ten Commandments, Mozart, Opera Rock, Résiste, Cleopatra, Robin Hood, 1789?

14 performers on stage in a 100% live show.

Light refreshments available on site starting at 7:00 p.m.

L’événement LES LÉZIVALES LE MEILLEUR DES COMÉDIES MUSICALES Lézignan-Corbières a été mis à jour le 2026-06-26 par