En direct de la Course Landaise avec Jean Marc Avenue des Arènes Villeneuve-de-Marsan
En direct de la Course Landaise avec Jean Marc Avenue des Arènes Villeneuve-de-Marsan jeudi 30 juillet 2026.
Villeneuve-de-Marsan
En direct de la Course Landaise avec Jean Marc
Avenue des Arènes Arènes Villeneuve-de-Marsan Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 21:30:00
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
Ne restez donc pas cachés derrière les talenquères, rejoignez Jean-Marc et vivez en direct la Course landaise !
Limité à 6 personnes. Réservation obligatoire auprès l’OT des Landes d’Armagnac.
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Ne restez donc pas cachés derrière les talenquères, rejoignez Jean-Marc et vivez en direct la Course landaise !
Limité à 6 personnes. Réservation obligatoire auprès l’OT des Landes d’Armagnac. .
Avenue des Arènes Arènes Villeneuve-de-Marsan 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 03 40 31 contact@landesdarmagnac-tourisme.fr
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English : En direct de la Course Landaise avec Jean Marc
So don’t hide behind the talenquères, join Jean-Marc and experience the Course Landaise live!
Limited to 6 people. Reservations required at the Landes d’Armagnac tourist office.
L’événement En direct de la Course Landaise avec Jean Marc Villeneuve-de-Marsan a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Landes d’Armagnac
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