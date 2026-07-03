La Route des Imaginaires Villeneuve-de-Marsan
dimanche 20 septembre 2026 · Villeneuve-de-Marsan
Informations pratiques
Villeneuve-de-Marsan
La Route des Imaginaires
Arènes Villeneuve-de-Marsan Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 12:00:00
fin : 2026-09-20 15:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Le festival itinérant vous sert un cocktail rafraîchissant de musique, théâtre, performances accompagnés de dégustations gourmandes.
Pour sa 17ème édition, le festival itinérant vous sert un cocktail rafraîchissant de musique, théâtre, performances accompagnés de dégustations gourmandes. .
Arènes Villeneuve-de-Marsan 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 85 92 92 laroutedesimaginaires@lecafemusic.com
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English : La Route des Imaginaires
The travelling festival serves up a refreshing cocktail of music, theatre, performances and gourmet tastings.
L’événement La Route des Imaginaires Villeneuve-de-Marsan a été mis à jour le 2026-07-03 par CDT 40
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