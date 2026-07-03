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AGENDA · Villeneuve-de-Marsan

La Route des Imaginaires Villeneuve-de-Marsan

dimanche 20 septembre 2026 · Villeneuve-de-Marsan

La Route des Imaginaires Villeneuve-de-Marsan

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
12:00:00
Adresse
Arènes
Ville
40190 Villeneuve-de-Marsan
Département
Landes
Tarif

Villeneuve-de-Marsan

La Route des Imaginaires

Arènes Villeneuve-de-Marsan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 12:00:00
fin : 2026-09-20 15:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Le festival itinérant vous sert un cocktail rafraîchissant de musique, théâtre, performances accompagnés de dégustations gourmandes.
Pour sa 17ème édition, le festival itinérant vous sert un cocktail rafraîchissant de musique, théâtre, performances accompagnés de dégustations gourmandes.   .

Arènes Villeneuve-de-Marsan 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 85 92 92  laroutedesimaginaires@lecafemusic.com

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English : La Route des Imaginaires

The travelling festival serves up a refreshing cocktail of music, theatre, performances and gourmet tastings.

L’événement La Route des Imaginaires Villeneuve-de-Marsan a été mis à jour le 2026-07-03 par CDT 40

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