En esperant l’Estivada Sébazac-Concourès

Sébazac-Concourès

En esperant l’Estivada

Espace de la Doline Sébazac-Concourès Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-24

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

La Gardarem propose une soirée festive avec plusieurs animations, en soutien à l’Estivada 2026, buvette et restauration sur place, à La Doline, entrée et participation libres !

Rendez-vous dès 19h à La Doline.



Sambras ouvrira la soirée avec son dynamisme, son humour mêlé de poésie… et le public pourra chanter avec lui !

Jean-Louis Courtial nous proposera un extrait de son spectacle Reciclatge , spectacle plein d’humour également, de contes, de chansons.. faisant vivre ensemble français et occitan…

A partir de 21h, balèti sur le parquet de la Doline, 3 groupes locaux se succèderont

Rue du Bal, 5 Musiciens pour le plaisir de partager un instant Trad….Musiques d´hier et aujourd´hui…pour des danses d´ici et d´ailleurs….

Réunis par la même énergie musicale, Kitchàclaou Christian Bruyère (accordéon diatonique, chant percussions) et Michel Lacombe (violon, chant, basse) se retrouvent complices dans un duo frénétique de mélodies et chants à danser…

Le groupe Venta Civada vous propose de découvrir son répertoire essentiellement issu de musiques traditionnelles.

Les accents de la cabrette, (Benoît) la rythmique de l’accordéon diatonique (Yves), la sonorité envoutante de la vielle à roue (Bernard) et la voix “en lenga nòstra” (Christian) , entrainent le public sur les chemins du Rouergue et de l’Occitanie.

Un stand restauration sera présent pour vous permettre de profiter de toute la soirée

La Ferme de Blayac & Co, Coralie et Pascal , toujours fidèles à l’Estivada, se feront un plaisir de vous proposer leurs bons produits bio.

Les vignerons du collectif Contre Pente seront également présents, pour vous proposer un verre ou une bouteille de leur production.

Tota la còla de La Gardarem vous attend ! pour passer un moment festif, convivial, tout en soutenant l’organisation de l’Estivada 2026 à Sébazac, du 23 au 26 juillet. .

Espace de la Doline Sébazac-Concourès 12740 Aveyron Occitanie

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English :

Gardarem offers a festive evening of entertainment in support of Estivada 2026, with refreshments and food on site at La Doline, free entry and participation!

L’événement En esperant l’Estivada Sébazac-Concourès a été mis à jour le 2026-04-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)