En famille à la médiathèque Nouméa
En famille à la médiathèque Nouméa samedi 13 juin 2026.
Nouméa
En famille à la médiathèque
39 rue Jean Jaurès Nouméa Nouvelle-Calédonie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 08:00:00
fin : 2026-06-13 16:00:00
Date(s) :
2026-06-13 2026-06-27
La médiathèque municipale de Nouméa s’installe dans les jardins du Musée de la
ville pour un nouveau rendez-vous à découvrir en famille !
Une journée exceptionnelle en plein air, placée sous le signe des histoires, de la
musique et du jeu.
.
39 rue Jean Jaurès Nouméa 98800 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +687 27.31.15 contact@ville-noumea.nc
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English :
Join the Municipal Media Library of Nouméa in the gardens of the City Museum for a brand-new family event!
A special outdoor day filled with storytelling, music, and fun activities for all ages.
L’événement En famille à la médiathèque Nouméa a été mis à jour le 2026-06-09 par Sud Tourisme Nouvelle-Calédonie
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