En famille à la médiathèque Nouméa samedi 13 juin 2026.

Nouméa

En famille à la médiathèque

39 rue Jean Jaurès Nouméa Nouvelle-Calédonie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 08:00:00

fin : 2026-06-13 16:00:00

Date(s) :

2026-06-13 2026-06-27

La médiathèque municipale de Nouméa s’installe dans les jardins du Musée de la

ville pour un nouveau rendez-vous à découvrir en famille !

Une journée exceptionnelle en plein air, placée sous le signe des histoires, de la

musique et du jeu.

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39 rue Jean Jaurès Nouméa 98800 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +687 27.31.15 contact@ville-noumea.nc

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English :

Join the Municipal Media Library of Nouméa in the gardens of the City Museum for a brand-new family event!



A special outdoor day filled with storytelling, music, and fun activities for all ages.

L’événement En famille à la médiathèque Nouméa a été mis à jour le 2026-06-09 par Sud Tourisme Nouvelle-Calédonie