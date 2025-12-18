En famille au musée les lignes de la nature Écomusée de la Bresse bourguignonne Pierre-de-Bresse

En famille au musée les lignes de la nature

Écomusée de la Bresse bourguignonne Château départemental, 5T Avenue de la Gare Pierre-de-Bresse Saône-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 14:30:00

fin : 2026-07-08 16:00:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-08-19

Partez pour une balade conviviale au cœur du parc et laissez-vous surprendre par les merveilles de la nature. Après cette promenade riche en découvertes, place à la créativité !

À partir des trésors glanés en chemin (feuilles, fleurs, brindilles…), réalisez des silhouettes végétales originales. Grâce à des cadres, des calques et des feutres acryliques, transformez vos trouvailles en véritables œuvres d’art. Un atelier ludique et poétique à partager en famille, où chaque balade devient une source d’inspiration et chaque création, un petit chef-d’œuvre.

À partir de 6 ans. Durée 1h30. Sur réservation. .

Écomusée de la Bresse bourguignonne Château départemental, 5T Avenue de la Gare Pierre-de-Bresse 71270 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 76 27 16 ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr

