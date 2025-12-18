En famille au musée Les petits Gutenberg Atelier d’un Journal Pierre-de-Bresse

En famille au musée Les petits Gutenberg

Atelier d’un Journal 29, rue des Dodânes Pierre-de-Bresse Saône-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-09 14:30:00

fin : 2026-07-27 16:00:00

Date(s) :

2026-02-09 2026-07-06 2026-07-27 2026-08-17

Dans une imprimerie des années 1930, la visite guidée vous révélera pas à pas comment se crée un journal, de la machine à écrire jusqu’à la page imprimée. Vous aurez l’occasion d’apprendre les bases de la composition typographique avant de vous essayer à l’impression sur l’une des presses du musée. Pour les enfants à partir de 6 ans. Durée 1h30. Sur réservation. .

Atelier d’un Journal 29, rue des Dodânes Pierre-de-Bresse 71500 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 76 27 16 ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : En famille au musée Les petits Gutenberg

L’événement En famille au musée Les petits Gutenberg Pierre-de-Bresse a été mis à jour le 2025-12-18 par Mission Tourisme Département 71