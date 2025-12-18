En famille au musée nos amies les abeilles Route de Sens Saint-Germain-du-Bois
Début : 2026-07-21 14:30:00
fin : 2026-07-21 16:00:00
2026-07-21 2026-08-04
Venez à la rencontre des abeilles, ces petites créatures indispensables à notre écosystème qui nous régalent de leurs délices ! Grâce à une ruche pédagogique, vous découvrirez le rôle des abeilles domestiques dans la pollinisation et leur organisation collective. Et pour ajouter une touche sucrée à votre visite, vous pourrez déguster des miels savoureux.
À partir de 6 ans. Durée 1h30. Sur réservation. .
Route de Sens Maison de l’agriculture et de l’alimentation Saint-Germain-du-Bois 71330 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 76 27 16 ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr
