En famille au musée nos amies les abeilles Route de Sens Saint-Germain-du-Bois

En famille au musée nos amies les abeilles

Route de Sens Maison de l’agriculture et de l’alimentation Saint-Germain-du-Bois Saône-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 14:30:00

fin : 2026-07-21 16:00:00

Date(s) :

2026-07-21 2026-08-04

Venez à la rencontre des abeilles, ces petites créatures indispensables à notre écosystème qui nous régalent de leurs délices ! Grâce à une ruche pédagogique, vous découvrirez le rôle des abeilles domestiques dans la pollinisation et leur organisation collective. Et pour ajouter une touche sucrée à votre visite, vous pourrez déguster des miels savoureux.

À partir de 6 ans. Durée 1h30. Sur réservation. .

Route de Sens Maison de l’agriculture et de l’alimentation Saint-Germain-du-Bois 71330 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 76 27 16 ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr

